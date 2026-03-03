Иордания полностью открыла воздушное пространство, отменив ранее введенные ограничения.

Об этом сообщили авиационные власти страны.

«Воздушное пространство страны вновь открыто для всех рейсов, решение о частичном его закрытии аннулировано после тщательной оценки ситуации с безопасностью и функционированием рейсов в свете событий в регионе», — говорится в заявлении.

Накануне авиационные власти Иордании из-за обострения ситуации в регионе приняли решение ежедневно закрывать воздушное пространство с 18:00 до 09:00 по местному времени.