 Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

First News Media13:56 - Сегодня
Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Аятолла Арафи назначен юристом — членом Руководящего совета Ирана. Ему поручено временно исполнять обязанности верховного лидера.

Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

"В соответствии со статьей 111 конституции, которая гласит, что один из членов Совета стражей Конституции из категории юристов должен присутствовать во временном руководящем совете, Совет по определению политической целесообразности избрал аятоллу Алирезу Арафи членом этого совета, чтобы управление страной могло продолжаться без перерыва, а Совет экспертов мог бы как можно скорее избрать верховного лидера", - написал в X официальный представитель Совета по определению политической целесообразности республики Мохсен Дехнави.

Поделиться:
917

Актуально

В мире

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Политика

Из Ирана эвакуированы 60 граждан Азербайджана, граждане других стран и ...

Общество

Завтра в Баку будет пасмурно, но без осадков

Политика

МИД Азербайджана: Дипредставительства страны в Ближневосточном регионе работают ...

В мире

ЦАХАЛ заявил об «уничтожении оборонного руководства» Ирана

Пезешкиан заявил о праве Ирана на месть за смерть Али Хаменеи

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Иран открыл Ормузский пролив для танкеров

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

СМИ: Четыре члена семьи Хаменеи погибли после атак Израиля и США

Али Хаменеи убит - подтвердили Трамп и Гостелекомпания Ирана, в стране объявлен траур

Эрдоган сделал заявление по ситуации вокруг Ирана

СМИ: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит

Последние новости

ЦАХАЛ заявил об «уничтожении оборонного руководства» Ирана

Сегодня, 14:27

Пезешкиан заявил о праве Ирана на месть за смерть Али Хаменеи

Сегодня, 14:20

Посол Иордании в Иране поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации

Сегодня, 13:58

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Сегодня, 13:56

Иран открыл Ормузский пролив для танкеров

Сегодня, 13:40

Из Ирана эвакуированы 60 граждан Азербайджана, граждане других стран и представители дипмиссии - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:32

Президентская администрация Ирана: Пезешкиан находится в безопасности

Сегодня, 13:27

СМИ: Погиб глава полицейской разведки Ирана

Сегодня, 13:12

Завтра в Баку будет пасмурно, но без осадков

Сегодня, 12:42

СМИ: ЦРУ и «Моссад» несколько месяцев вычисляли местонахождение Хаменеи

Сегодня, 12:37

МИД рекомендовал гражданам Азербайджана, находящимся в странах Ближнего Востока, усилить меры личной безопасности

Сегодня, 12:13

МИД: Во время военных действий на Ближнем Востоке пострадал один гражданин Азербайджана

Сегодня, 12:04

МИД Азербайджана: Дипредставительства страны в Ближневосточном регионе работают в усиленном режиме

Сегодня, 11:58

В Баку температура воздуха опустилась до 2 градусов тепла - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:40

Пашинян провел заседания Совбеза Армении, посвященное событиям вокруг Ирана

Сегодня, 11:27

В марте жители Земли смогут наблюдать «Поцелуй Венеры»

Сегодня, 11:15

Иранские СМИ опубликовали имена высокопоставленных лиц, убитых в результате атак

Сегодня, 11:08

Иран подтвердил гибель начальника Генерального штаба ВС - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:00

Media.Az отмечает 8-летие

Сегодня, 10:21

Трамп пригрозил Тегерану атакой невиданной силы

Сегодня, 10:14
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50