Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Аятолла Арафи назначен юристом — членом Руководящего совета Ирана. Ему поручено временно исполнять обязанности верховного лидера.

Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

"В соответствии со статьей 111 конституции, которая гласит, что один из членов Совета стражей Конституции из категории юристов должен присутствовать во временном руководящем совете, Совет по определению политической целесообразности избрал аятоллу Алирезу Арафи членом этого совета, чтобы управление страной могло продолжаться без перерыва, а Совет экспертов мог бы как можно скорее избрать верховного лидера", - написал в X официальный представитель Совета по определению политической целесообразности республики Мохсен Дехнави.