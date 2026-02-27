Анна Акопян сообщила, что разошлась с Николом Пашиняном и покидает правительственную дачу.

Она пояснила, что запись о том, что завершен ее гражданский брак с Пашиняном означала именно конец их совместной жизни, а не его регистрацию в ЗАГСе.

По словам Акопян, отныне она будет проживать в съемной квартире, поскольку купленное ею жилье пока в процессе строительства, что касается средств на проживание, она заверила, что на ее счету остается 5 млн драмов, также она бы хотела продолжить работу в фонде "Мой шаг". Однако Акопян не исключила, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за эту деятельность.

Источник: Sputnik Армения