Ученые заявили о смертельном оружии, способном менять память

Создание так называемого «мозгового оружия», способного воздействовать на человеческое сознание, память и поведение, стало возможностью благодаря современным достижениям в области нейронауки и искусственного интеллекта.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследования ученых из Брэдфордского университета.

Речь идет о манипулировании центральной нервной системой, заявили Майкл Кроули и Малкольм Дандо.

По словам Кроули, человечество вступает в эпоху, когда полем битвы может стать сам мозг. Он отметил, что все более точными, доступными и привлекательными для государств становятся инструменты манипулирования центральной нервной системой — для успокоения, дезориентации или даже принуждения.