США и Израиль против Ирана, региону грозит хаос: что известно на данный момент? - ФОТО - ВИДЕО

В субботу, 28 февраля, Соединённые Штаты и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по многочисленным целям на территории страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью кампании является уничтожение ядерной программы Ирана, ликвидация его ракетного потенциала и военно-морских сил, а также смена правящего режима.

Удары по Тегерану и другим городам

Мощные взрывы потрясли иранскую столицу, где очевидцы наблюдали столбы дыма, поднимающиеся из района, в котором расположен президентский дворец. На улицах воцарился хаос — жители в панике искали укрытия, пытались забрать детей из школ и покидали город. По данным спутниковых снимков, серьёзные разрушения зафиксированы в районе резиденции верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, местонахождение которого остаётся неизвестным.

По информации иранского Красного Полумесяца, ударам подверглись 20 из 31 провинции страны. Взрывы зафиксированы в Ширазе, портовом городе Чабахар на юго-востоке и ряде других населённых пунктов. Государственные СМИ Ирана сообщили о десятках погибших в результате удара по женской школе в городе Минаб провинции Хормозган, расположенной у стратегически важного Ормузского пролива, хотя эти данные не получили независимого подтверждения.

Позиция Вашингтона

В восьмиминутном видеообращении, опубликованном в Truth Social, Трамп назвал операцию «массированной и продолжающейся». По его словам, целью является защита американского народа путём устранения угроз со стороны иранского режима. Президент также обратился непосредственно к иранскому народу, заявив, что нынешняя ситуация может стать возможностью для свержения авторитарного правительства.

Десятки ударов наносились с боевых самолётов, базирующихся на авианосцах и военных базах по всему Ближнему Востоку. Первоначально огонь вёлся по военным объектам, однако, по данным трёх израильских чиновников в сфере безопасности, удары были направлены и против иранского руководства.

Ответ Ирана и региональная эскалация

Тегеран пообещал «сокрушительное возмездие» и выпустил несколько волн баллистических ракет по Израилю. Израильские системы ПВО в целом справились с перехватом — серьёзных разрушений и жертв среди израильтян на начальном этапе не зафиксировано, лишь один человек получил лёгкое ранение на севере страны.

Однако удары затронули и другие государства региона. Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт и Иордания сообщили об атаках на свою территорию. В ОАЭ в результате падения обломков иранской баллистической ракеты погиб как минимум один человек. В Сирии иранская ракета, предположительно нацеленная на Израиль, попала в здание в промышленной зоне города Сувейда, унеся жизни четырёх человек.

Транспортный коллапс

Дубай приостановил работу обоих аэропортов — Dubai International и Al Maktoum International, — через которые ежедневно проходят до 2 500 рейсов. Катар закрыл воздушное пространство, все рейсы Qatar Airways из Дохи отменены. ОАЭ ввели частичное ограничение воздушного пространства. Turkish Airlines отменила рейсы в Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Иорданию до 2 марта, а рейсы в ОАЭ, Катар, Кувейт и Оман — на субботу.

Международная реакция

Мировое сообщество оказалось расколото. Канада и Австралия выразили поддержку действиям США, заявив о необходимости не допустить получения Ираном ядерного оружия. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о «серьёзных последствиях для международного мира» и призвал к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Оманский министр иностранных дел Бадр Альбусаиди, выступавший посредником на переговорах, раскритиковал решение об эскалации, заявив, что «серьёзные переговоры были в очередной раз подорваны».

Глава иранской дипломатии Аббас Арагчи назвал удары «абсолютно неспровоцированными, незаконными и нелегитимными» и обратился в Совет Безопасности ООН с призывом принять немедленные меры.

Предыстория конфликта

Нынешнему обострению предшествовал ряд событий. В начале января Трамп заявил о поддержке антиправительственных протестов в Иране, которые были жёстко подавлены властями. В июне прошлого года США уже наносили удары по ядерным объектам Ирана в ходе 12-дневной войны между Израилем и Ираном, однако, как выяснилось позднее, ядерная программа была лишь ослаблена, но не уничтожена. В последние недели стороны вели непрямые переговоры при посредничестве Омана, но последний раунд, состоявшийся в четверг в Швейцарии, завершился безрезультатно.

Экономические последствия

Агентство Moody’s предупредило о потенциальных последствиях для мировой экономики, особенно в случае нарушения судоходства через Ормузский пролив — ключевую артерию мировой нефтяной торговли. Аналитики предостерегают, что конфликт может перерасти в затяжную войну без очевидного выхода.

Иранское правительство заявило о наличии достаточных запасов продовольствия, топлива и медикаментов, заблаговременно подготовленных на случай военных действий.

Ситуация продолжает развиваться.