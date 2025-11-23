Forbes: Трамп потерял $1,1 млрд за два месяца

Состояние президента США Дональда Трампа снизилось на $1,1 млрд с сентября из-за падения стоимости акций компании Trump Media and Technology Group (TMTG), принадлежащей его семье.

Об этом пишет Forbes.

По информации издания, в сентябре 2025 года состояние Трампа достигло рекордной отметки в $7,3 млрд на фоне инвестиций в криптовалюту. Это позволило ему занять 201-е место в списке 400 богатейших людей Америки по версии журнала Forbes.

При этом сейчас состояние Трампа составляет $6,2 млрд. В пятницу, 21 ноября, стоимость акций TMTG упала до 10,18 канадских долларов из-за резкого падения курса биткоина и других токенов.

Источник: РБК