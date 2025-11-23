Эрдоган обсудит с Путиным возобновление работы зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возобновление работы зернового коридора, а также завершение конфликта в Украине.

Об этом политик рассказал в ходе пресс-конференции пи итогам саммита «Большой двадцатки» в ЮАР.

«Я хочу спросить завтра уважаемого господина Путина о том, что мы можем сделать для возобновления "зернового коридора", и что мы можем сделать для завершения этого конфликта», — уточнил Эрдоган.

По словам политика, инициативы по созданию зернового коридора были направлены на то, чтобы открыть путь к миру.

Источник: РИА Новости