Мадуро готов уйти в отставку не раньше, чем через 18 месяцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время предыдущих неофициальных переговоров между США и Венесуэлой заявил американским представителям, что готов уйти в отставку, но не раньше чем через 18 месяцев.

Об этом сообщил CNN источник, который знаком с ходом переговоров.

Как уточнил телеканал, некоторые чиновники США считали, что отставка Мадуро может стать решением проблемы. Однако Белый дом пришел к выводу, что поддержит только план, который предусматривает немедленную отставку венесуэльского лидера, отметил CNN.

Несколько представителей администрации рассказали, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по нескольким каналам и ведут переговоры о том, как может выглядеть взаимодействие между двумя странами.

Источник: РБК