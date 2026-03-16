Стармер заявил о нежелании Лондона вступать в широкий конфликт с Тегераном

First News Media20:20 - Сегодня
Лондон не намерен втягиваться в широкомасштабную войну с Ираном, ограничиваясь обороной своих сил и союзников в регионе, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что страна сосредоточится исключительно на обороне, передает РИА «Новости».

«Во-первых, мы будем защищать наших людей в регионе. Во-вторых, предпринимая необходимые действия для защиты себя и наших союзников, мы не будем втянуты в более масштабную войну», – заявил политик.

Глава правительства отметил стремление Лондона к скорейшему урегулированию ситуации ради обеспечения стабильности. Он добавил, что затягивание боевых действий повышает уровень опасности и негативно сказывается на качестве жизни внутри самой Британии.

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22