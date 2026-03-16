Стармер заявил о нежелании Лондона вступать в широкий конфликт с Тегераном

Лондон не намерен втягиваться в широкомасштабную войну с Ираном, ограничиваясь обороной своих сил и союзников в регионе, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что страна сосредоточится исключительно на обороне, передает РИА «Новости».

«Во-первых, мы будем защищать наших людей в регионе. Во-вторых, предпринимая необходимые действия для защиты себя и наших союзников, мы не будем втянуты в более масштабную войну», – заявил политик.

Глава правительства отметил стремление Лондона к скорейшему урегулированию ситуации ради обеспечения стабильности. Он добавил, что затягивание боевых действий повышает уровень опасности и негативно сказывается на качестве жизни внутри самой Британии.