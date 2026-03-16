Медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады в Париже заменены на новые

Медали, завоёванные азербайджанскими спортсменами на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и оказавшиеся низкого качества, заменили на новые.

Об этом говорится в письме Международного олимпийского комитета, направленном Национальному олимпийскому комитету Азербайджана.

По информации МОК, новые серебряная и бронзовая медали тхэквондиста Гашима Магомедова и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова уже готовы и будут отправлены в Баку 20 марта.

Отмечается, что для их вручения олимпийских призёров пригласят в НОК.