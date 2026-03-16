Шон Пенн не пришел за своим третьим «Оскаром» - вместо этого он поехал в Украину

Актер и режиссер Шон Пенн пропустил церемонию Американской киноакадемии, где ему присудили третий в карьере «Оскар», из-за того, что поехал в Украину.

В ночь с 15 на 16 марта на 98-й церемонии вручения «Оскаров» в Лос-Анджелесе Шон Пенн получил награду в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Приз вместо него забрал прошлогодний лауреат Киран Калкин, отметив, что Пенн «не смог или не захотел присутствовать» на церемонии.

Как стало известно, в это время актер направлялся в Украину. Вечером 16 марта Шона Пенна принял в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что и будешь дальше с нашей страной и нашим народом», — ">написал Зеленский в телеграме, опубликовав совместную фотографию с актером.

Шон Пенн оказался в Украине в первый день полномасштабного российского вторжения. Впоследствии он снял документальный фильм «Суперсила» о российско-украинской войне и Владимире Зеленском. В 2022 году актер подарил один из своих «Оскаров» украинскому президенту и призывал бойкотировать церемонию Американской академии, если Зеленскому не будет предоставлено слово. За вклад в поддержку Украины Пенну присудили государственный орден «За заслуги» III степени.