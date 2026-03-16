Трамп раскритиковал нежелание союзников входить в коалицию по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание некоторых союзников Вашингтона участвовать в коалиции по обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе показывает ненадежность ряда партнеров.

Об этом он сказал на заседании совета управляющих Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа в Белом доме.

По словам американского лидера, некоторые страны «не с таким уж энтузиазмом» откликнулись на призыв США.

«Я был крупным критиком защиты [Соединенными Штатами других] стран. Я знал, что мы будем их защищать, но они не придут на помощь, если нам она когда-либо понадобится, я знал это давно, — сказал он.