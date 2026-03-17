В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.