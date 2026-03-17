Когда просыпается Земля. В Азербайджане отмечают Torpaq çərşənbəsi

Сегодня в Азербайджане - İlaxır çərşənbə, или «вторник земли», также известный как Torpaq çərşənbəsi.

Это последний и, пожалуй, самый торжественный из четырех предпраздничных вторников на пути к любимому празднику Новруз. İlaxır çərşənbə символизирует пробуждение Земли, кормилицы всего живого, и начало новой жизни. Ее обновление означает возрождение природы, начало весенне-полевых работ. С древних времен этот день считался особенно значимым. Наши предки отдавали дань уважения Матери-Земле, ее щедрости и богатствам. Символом будущего плодородия становится сямяни - пророщенная пшеница, которую начинают выращивать задолго до этого дня. Это целый ритуал, наполненный ожиданием весны и надеждой на изобилие.

С İlaxır çərşənbə связано множество обрядов и примет. К вечеру торжества достигают своего пика. Во дворах зажигают костры - через них перепрыгивают, загадывая, чтобы все невзгоды сгорели в огне. Дети по старинному обычаю подбрасывают шапки к соседским воротам в ожидании сладостей, девушки гадают на любовь, а в домах зажигают свечи по числу членов семьи. В этот день мирятся те, кто был в ссоре, чтобы встретить Новый год с чистым сердцем.

Считается, что этот вечер желательно проводить дома, в кругу семьи, в эти часы не следует выносить из дома хлеб, соль или деньги - чтобы не отдать благополучие. По традиции накрывают праздничный стол, на котором должно быть не менее семи блюд. В центре - нарядная хонча с национальными сладостями: тающей во рту пахлавой, символом сторон света, изящной шекербурой, символом Луны, и золотистым шоргогалом, напоминающим Солнце. На самом почетном месте колосится изумрудно-зеленый сямяни – символ жизни, земли и вечного обновления.

İlaxır çərşənbə - это день благодарности Матери-Земле и светлой надежды на щедрый, благословенный год. В нем переплетаются дыхание древних традиций, тепло семейного очага и чувство общего единения в ожидании светлого праздника Новруз.