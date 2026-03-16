МИД Болгарии: Мы находимся в выгодном положении в плане энергетики благодаря контрактам с Азербайджаном

Болгария находится в значительно выгодном положении в плане энергетики среди стран Евросоюза благодаря долгосрочным контрактам на поставки газа из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам исполняющая обязанности министра иностранных дел Болгарии Надежда Нейнски.

"Благодаря долгосрочным контрактам с Азербайджаном на поставки газа Болгария оказалась в относительно более выгодном положении в условиях кризиса, вызванного резким ростом цен на нефть", - сказала она.

Глава МИД считает, что Болгарии даже не пришлось пока использовать свои запасы газа. "Думаю, что они не используются, поскольку Болгария недавно получила 100 млн кубометров сжиженного природного газа через СПГ-терминал, причем он был закуплен по старым ценам", - сказала она.

Энергоресурсы в Болгарию поставляются в основном через Черное море, соответственно, закрытие Ормузского пролива не оказывает негативное влияние на энергоснабжение страны, отметила Нейнски. "Так что в отношении поставок и резервов у нас нет проблем. Проблема в ценах, и здесь нужно искать общие решения в рамках всего Евросоюза", -заключила она.

