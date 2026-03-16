Тофик Мусаев: Азербайджан продолжает вносить вклад в международную борьбу с исламофобией

First News Media22:40 - Сегодня
Азербайджан продолжает вносить вклад в международные усилия по борьбе с исламофобией.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тoфик Мусаев на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященном Международному дню борьбы с исламофобией.

Заседание, организованное Альянсом цивилизаций ООН (UNAOC), было приурочено к объявлению 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН.

Мероприятие прошло под модераторством высокого представителя Альянса цивилизаций ООН и специального посланника по борьбе с исламофобией Мигеля Анхеля Моратиноса.

Выступая на панельной дискуссии, постоянный представитель Азербайджана при ООН Тoфик Мусаев подчеркнул, что обеспечение свободы религии и убеждений является одним из ключевых условий формирования инклюзивных, устойчивых и процветающих обществ. По его словам, эффективная реализация этого права способствует укреплению взаимопонимания, толерантности и уважения между народами и государствами.

Дипломат отметил, что в последних докладах генерального секретаря ООН рост исламофобии в мире рассматривается как тревожная тенденция, которая проявляется, в том числе, и в медиа. По его словам, такая ситуация требует усиления политики и законодательных мер международного сообщества по укреплению социальной солидарности и защите религиозных свобод.

Посол также подчеркнул, что исламофобия является одним из факторов, подпитывающих ненависть, дискриминацию и дезинформацию во время конфликтов. Он напомнил, что на ранее оккупированных территориях Азербайджана тысячи объектов культурного наследия, включая памятники, связанные с исламской религией, были подвергнуты преднамеренному вандализму и разрушениям.

Мусаев также отметил, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией и решение о назначении специального посланника ООН по этому вопросу демонстрируют приверженность государств-членов коллективным усилиям в данной сфере.

В заключение он сообщил, что после провозглашения 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией в Азербайджане уже состоялись три международные конференции с участием различных партнеров. По его словам, в конце текущего года в Баку планируется проведение четвертой международной конференции на тему "Исламофобия: глобальный вызов в повестке прав человека".

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы.
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40
23 / 01 / 2026, 16:28
26 / 12 / 2025, 17:22