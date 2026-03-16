Члены Координационного штаба осмотрели ряд объектов в Гадруте - ФОТО

16 марта члены Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики провели осмотр первого жилого квартала в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, членам Штаба была представлена также концепция развития туризма в Гадруте, они были проинформированы о проекте гостиницы, которую планируется отремонтировать.