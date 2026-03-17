Трамп: операция против Ирана завершится скоро, но не на этой неделе

Операция США и Израиля против Ирана завершится скоро, но не на текущей неделе.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Не думаю. Но это будет скоро", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, закончится ли кампания против Ирана на этой неделе.

США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.