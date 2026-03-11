Пашинян: Я ношу на груди символ мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в марте-апреле 2024 года армянская государственность оказалась на грани, и, если бы не было принято решение начать процесс делимитации границы с Азербайджаном, Республика Армения сегодня, в лучшем случае, находилась бы под внешним управлением.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», премьер-министр РА Никол Пашинян заявил в своем выступлении в Европейском парламенте, подчеркнув, что это его личное убеждение.

«Я ношу на груди изображение международно признанной территории Республики Армения. Это также символ мира, потому что мы установили мир между Арменией и Азербайджаном, признав территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость друг друга на основе Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года, согласно которой Советский Азербайджан стал независимым Азербайджаном, Советская Армения стала независимой Арменией, и это контуры карты территории независимой Армении.

Мы не допустим нового конфликта, новой войны, мы не допустим, чтобы сознание, мир и независимость, достигнутые ценой тысяч жертв, были принесены в жертву антихристианским целям. Слово «мир» упоминается более 40 раз в тексте нашей литургии Армянской Апостольской Святой Церкви, и речь идет не только о человеке, душе, но и о мире во всем мире, о котором в каноническом тексте нашей литургии десятки молений от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, а сегодня некоторые используют алтарь Христова для проповеди конфликта, войны и/или внутриармянского насилия, переступая границы законодательства Республики Армения. Это недопустимо ни в одной демократической стране. «страны», — сказал Пашинян.