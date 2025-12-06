Турция стала первой страной, запустившей в космосе гибридный двигатель

Турция стала первой страной в мире, запустившей в космосе гибридную силовую установку.

Об этом сообщила турецкая компания Baykar.

Согласно информации, первый орбитальный буксир полностью турецкого производства FGN-TUG-S01, разработанный компанией Fergani Uzay за счет собственных возможностей, успешно завершил критический маневр в космосе, запустив 6 декабря в 08:46 по бакинскому времени основную гибридную силовую установку. Операция, продолжавшаяся 35 секунд, была выполнена успешно.

"Эта операция является новшеством не только для космической промышленности Турции, но и всего мира", - отмечается в сообщении.

После успешного завершения указанного маневра началась вторая критическая фаза миссии – отделение CubeSat, процесс также завершился успешно.

"Успешное завершение миссии создает критическую инфраструктуру для Глобальной системы позиционирования "Улуг Бек", которую планирует создать Fergani Uzay. Благодаря этой технологии компания в будущем сможет размещать группы спутников на различных орбитах за счет своих возможностей", - подчеркивается в сообщении.

Источник: Report