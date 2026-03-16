Армен Григорян: Мир между Арменией и Азербайджаном требует институциональных шагов
Как сообщил Armenpress, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян.
По просьбе участников встречи с делегацией директоров департаментов Восточной Европы министерств иностранных дел стран формата Северо-Балтийского сотрудничества Григорян представил шаги, направленные на дальнейшую институционализацию мира между Арменией и Азербайджаном, а также отметил их важность.
Члены делегации выразили поддержку усилиям, направленным на установление мира и стабильности в регионе.
На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией и безопасностью в регионе.
