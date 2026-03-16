Новый верховный лидер Ирана оставил на местах всех чиновников, назначенных отцом

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил указ, согласно которому все назначенные его погибшим отцом чиновники останутся на местах и продолжат исполнение своих обязанностей.

"В ответ на запрос руководителей некоторых учреждений и должностных лиц, которые были напрямую назначены павшим лидером [Али Хаменеи], настоящим объявляю, что в данный момент никому из них не требуется повторное подтверждение назначения, и им следует продолжать свою работу на основании тех указаний, которые они получили при жизни этого великого человека (имеется в виду погибший верховный лидер)", - приводится текст указа в Telegram-канале нового верховного лидера Ирана.

Источник: ТАСС