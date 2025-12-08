 Президенты Азербайджана и Словакии посетили мемориал «Ворота Свободы» в Братиславе - ФОТО | 1news.az | Новости
Президенты Азербайджана и Словакии посетили мемориал «Ворота Свободы» в Братиславе - ФОТО

First News Media21:52 - Сегодня
8 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини посетили мемориал «Ворота Свободы» в Братиславе.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Словакии.

Президент Ильхам Алиев и Президент Петер Пеллегрини возложили венок к памятнику.

Отметим, что этот мемориал посвящен памяти погибших при попытке бегства из бывшей Чехословакии в 1948-1989 годах.

