Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Минуло 22 года со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева также почтили память спутницы жизни Великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

Х Х Х

Заслуги Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в истории Азербайджанской государственности охватывают целую эпоху. Его гениальное политическое видение, предпринятые им шаги в области государственного строительства, решения, заложившие основу стратегии развития независимого Азербайджана, оставили неизгладимый след в памяти нашего народа. Установление стабильности в стране в годы правления Великого лидера, возрождение экономики и укрепление армии стали главными опорами, обеспечившими будущий прогресс Азербайджана.

Наш народ с глубокой благодарностью вспоминает спасительную миссию, которую выполнил Общенациональный лидер Гейдар Алиев в тяжелые и судьбоносные времена. Именно под его руководством Азербайджан был спасен от угроз, укрепилось национальное самосознание, был заложен прочный фундамент для того, чтобы сделать независимость необратимой. Тысячи людей ежегодно посещают могилу Великого лидера на Аллее почетного захоронения 12 декабря и 10 мая, что является наглядным выражением вечного уважения и преданности народа памяти своего гениального сына.

Одним из самых больших желаний Великого лидера Гейдара Алиева было обеспечение территориальной целостности Азербайджана, освобождение Карабаха. Эта мечта была претворена в жизнь спустя много лет его достойным преемником. Благодаря решительной позиции Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша Армия одержала историческую Победу, были восстановлены территориальная целостность и суверенитет нашей страны, трехцветный флаг Азербайджана был поднят в освобожденных от оккупации городах и селах.

Широкомасштабные восстановительные и строительные работы, проводимые сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре, отражают мощь Азербайджана, а также его уверенность в будущем. Начало новой жизни на освобожденных землях является показателем преемственности и успешной реализации идей, выдвинутых Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Концепция развития, определенная Великим лидером, до сих пор лежит в основе политического и экономического прогресса нашей страны. Политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, повысила авторитет Азербайджана на международной арене, превратив нашу страну в важного партнера и сильное государство в регионе. Решительная защита национальных интересов нашего государства, последовательное продолжение стратегии безопасности и развития свидетельствуют о том, что идеи великого Гейдара Алиева живы и развиваются.

Народ Азербайджана всегда будет верен идеям Общенационального лидера Гейдара Алиева, выбранный им путь развития продолжит вести нашу страну к еще большим успехам.