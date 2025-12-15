Каллас: ЕС внесет в черный список по России 40 новых танкеров

Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против России, в частности, внесут в черный список 40 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Об этом сообщила журналистам глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на плановую министерскую встречу Евросоюза.

«Мы внесем в черный список 40 судов «теневого флота», а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы», - сказала она.

Это первый раз с начала российско-украинской войны, когда ЕС расширяет свой черный список по России, не дожидаясь принятия нового крупного санкционного пакета.

Источник: ТАСС