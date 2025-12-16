Синяки как манифест: учителя в Актау выступили против насилия

Учителя одной из школ в Актау появились перед учениками с «побоями» на лицах, следами удушья и порезами.

Однако это не реальное насилие, а художественный приём: макияж был нанесён специально для съёмки видеоролика, направленного на привлечение внимания к проблеме бытового и цифрового насилия, передает.

Как пояснили авторы инициативы, видеоролик был снят в рамках международной акции по защите женщин от насилия.

«Наш ролик является призывом к уважению, безопасности и культуре ненасилия. Мы выступаем за то, чтобы каждая женщина чувствовала поддержку, а каждый ребёнок рос в мире, где ценят доброту, ответственность и человеческое достоинство», - говорится в подписи к видео.

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что ролик был подготовлен по просьбе Актауского городского филиала профсоюза работников просвещения, науки и высшего образования в рамках акции «10 дней без насилия». Подобные мероприятия в этот период проводились во всех школах города.

Коллектив школы №23 решил привлечь внимание к проблеме именно таким визуально сильным и эмоциональным способом.

Специалисты подчёркивают: профилактика насилия должна начинаться с раннего возраста. Разговоры с детьми, открытое обсуждение темы, формирование уважительного отношения друг к другу — важные шаги в предотвращении трагедий.

Источник: Lada.kz