Сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего сына, Ахмата Кадырова, на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Чеченской Республики.

Также на этот же пост назначен министр ЧР по национальной политике и информации Ахмед Дудаев.

«Друзья, 2026 год мы начали с небольших кадровых изменений в структуре правительства ЧР. Так, по представлению дорогого брата, председателя правительства ЧР Магомеда Даудова, Ахмат Кадыров назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЧР — министра ЧР по физической культуре и спорту. Также я принял решение назначить исполняющим обязанности заместителя председателя правительства ЧР — министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева», — сообщается в посте Кадырова.

Ахмат Кадыров родился в 2005 году. С 2022 года он занимал должность советника Главы Чеченской Республики, являлся председателем совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

В ноябре 2023 года Ахмат был назначен первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. 17 февраля 2024 года назначен на должность министра Чеченской Республики по делам молодежи. 21 мая 2024 года назначен министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту. 23 мая 2024 года назначен президентом футбольного клуба «Ахмат». Также является заслуженным работником сферы молодежной политики Чеченской Республики.