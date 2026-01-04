 В трех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В трех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:57 - Сегодня
В трех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО

На фоне ограничений на прием и выпуск самолетов, вводившихся в аэропортах московского авиаузла из-за атак дронов, во Внуково, Домодедово и Жуковском 4 января были задержаны несколько десятков рейсов. Кроме того, несколько рейсов было отменено.

Как передает РБК, больше всего рейсов было задержано и отменено в воскресенье во Внуково. Как следует из онлайн-табло аэропорта, всего за день здесь был задержан более чем на час вылет более 90 рейсов. Кроме того, более 60 рейсов прибыли во Внуково как минимум на час позже, чем планировалось. Также был отменен вылет 5 рейсов и прилет 9 рейсов.

В Домодедово с начала 4 января задержали около 30 рейсов, был отменен прилет 5 рейсов. В Жуковском задержали вылет 8 рейсов, прибыли с задержкой 5 самолетов, отменили прибытие двух рейсов из Узбекистана.

В Шереметьево ограничения на вылет и прием самолетов 4 января не вводились, тем не менее несколько десятков рейсов были задержаны и здесь. Отмен рейсов в аэропорту не было.

По данным Росавиации, только с 18:00 до 20:00 мск (19:00 до 21:00 по бакинскому времени) аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — приняли и отправили 129 воздушных судов.

20:05

Более 100 рейсов задерживается в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" на фоне введения временных ограничений, по меньшей мере три рейса отменено.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" вечером 4 января.

Большая часть задержек не превышает двух часов. Свыше половины задержанных рейсов приходится на аэропорт "Внуково", в "Жуковском" задержано всего по три рейса на прилет и вылет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений об уничтожении украинских беспилотников, летевших на российскую столицу.

Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ФОТО

«Абсолютная решимость»: СМИ раскрыли детали операции США в Венесуэле - ФОТО - ...

Азербайджан и Турция подписали новое соглашение о поставках газа

Какой будет погода в первый рабочий день после праздников? - ПРОГНОЗ

