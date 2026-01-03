 Трамп начал войну с Венесуэлой? | 1news.az | Новости
В мире

First News Media12:08 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

Об этом сообщила со ссылкой на американских официальных лиц журналистка телекомпании CBS News Дженнифер Джейкобс.
Как она написала в Х, этот шаг означает резкое усиление кампании администрации Трампа против венесуэльского президента Николаса Мадуро. Удары были нанесены в ночь на субботу.
Ранее в столице Венесуэлы Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов после того, как над ней пролетело несколько самолетов, сообщило агентство Associated Press (AP).
По его информации, взрывы произошли ночью по местному времени.
Как в свою очередь утверждает агентство Reuters, в результате обесточена южная часть города, недалеко от которой расположена крупная военная база.
Президент Колумбии Густаво Петро призвал срочно провести совещание ООН и Организации американских государств (ОАГ) в связи с бомбардировкой столицы Венесуэлы.
«В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение», - написал он в X.
По словам Петро, по столице Венесуэлы был нанесен ракетный удар. «ОАГ и ООН должны немедленно собраться», - добавил он.

