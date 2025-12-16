Парламент Армении одобрил сокращение срока военной службы

Парламент Армении на заседании во вторник одобрил предложенные министерством обороны законодательные поправки, предусматривающие сокращение срока обязательной военной службы с 24 месяцев до 18 месяцев, передают армянские СМИ.

За принятие законопроекта проголосовали 65 депутатов, против - четыре, 20 парламентариев воздержались.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом его действие не будут распространяться на военнослужащих, которые будут проходить срочную службу по призыву по состоянию на 1 января 2026 года.