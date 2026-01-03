Мадуро будет ожидать суда в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп заявил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену вывезли из Венесуэлы на вертолете и высадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк.

"Они направятся в Нью-Йорк. Как вы знаете, им были предъявлены обвинения в Нью-Йорке. Сначала их доставят на корабль, и затем они будут находиться на корабле. Вертолеты вывезли их, это был приятный полет на вертолете. Я уверен, им это понравилось", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

По словам Трампа, Мадуро находился в очень защищенной локации, "напоминавшей крепость с железными дверьми".

18:04

Президента Венесуэлы Николас Мадуро, захваченного силами США, переправляют в Нью-Йорк, где он, предположительно, будет ожидать суда.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, обвиняемые, проходящие по делам федерального суда Манхэттена, содержатся в следственном изоляторе MDC Brooklyn. Официального подтверждения места пребывания Мадуро пока не поступало.