Взрыв в баре швейцарского горного курорта мог быть вызван выпущенной в подвесной потолок петардой

Пожар в баре швейцарского горного курорта Кран-Монтана, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, был вызван "взрывом петарды".

Как передает ТАСС, об этом заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо.

"Взрыв мог быть вызван выпущенной в подвесной потолок петардой", - сказал дипломат в эфире канала Rai News 24.

Итальянские власти не исключают, что среди жертв пожара в баре на горном курорте в Швейцарии есть итальянцы.

"Идентификация жертв невозможна из-за сильных ожогов", - говорится в заявлении МИД Италии. Итальянские дипломатические службы в тесном контакте с швейцарскими властями работают над выяснением личностей тех, кто находился в баре в момент трагедии.

Соболезнования в связи с трагедией выразила премьер -министр Италии Джорджа Мелони, которая следит за развитием ситуации.