В России полностью заблокируют YouTube

Видеохостинг YouTube в России перестанет работать через 6–12 месяцев, Роскомнадзор будет его постепенно ограничивать.

Об этом во вторник, 16 декабря, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, ограничения связаны с тем, что платформа продолжает игнорировать законы РФ. Депутат также призвал российских пользователей перейти на отечественные аналоги.

"YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube", - передает слова Свинцова «Абзац».