Трамп определился с будущим лидером Венесуэлы

First News Media22:50 - 03 / 01 / 2026
Трамп определился с будущим лидером Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес готова сотрудничать с США на благо своей страны, заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде.

"Если нам уйти, то кто возьмет на себя управление [Венесуэлой]? Нет никого, чтобы взять на себя управление", - заявил американский лидер на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). "Есть назначенный [в свое время президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро [исполнительный] вице-президент [Делси Родригес]. Сейчас она вице-президент и, полагаю, президент. Ее привели к присяге как президента совсем недавно", - заявил Трамп.

При этом он сообщил, что у Родригес уже состоялся продолжительный телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. "И она сказала: "Мы сделаем все, что вам необходимо" ... Но в действительности выбора у нее нет", - сказал Трамп.

Касаясь возможности прихода к власти в Венесуэле опозиционного лидера Марии Корины Мачадо, американский лидер охарактеризовал ее как человека без необходимых для руководства страной качеств.

«Мачадо не сможет быть лидером Венесуэлы, у нее нет задатков лидера, она просто милая», — заявил Трамп.

Ранее Мачадо утверждала, что оппозиция готова взять власть в свои руки. Об этом она заявила в соцсети X. «Мы готовы обеспечить выполнение нашего мандата и вступить во власть. Останемся бдительными, активными и организованными до тех пор, пока не конкретизируется переход к демократии», — написала она.

Источник: ТАСС

