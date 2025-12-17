Во Франции фермеры обливают навозом правительственные здания - ВИДЕО
Во Франции фермеры обливают навозом правительственные здания, протестуя против мер правительства по борьбе со вспышкой узелкового дерматита среди коров.
Как пишет BBC, в регионах Франции вспышки узелкового дерматита среди коров фиксируют с июня. Чтобы сдержать эпидемию, власти решили забивать весь скот на зараженных фермах. Они уверяют: отличить здоровое животное от бессимптомного носителя невозможно.
Фермеры не согласны – в департаменте Арьеж протесты закончились столкновениями с полицией.
Организаторам «Тур де Франс» даже пришлось изменить маршрут одного из этапов велогонки, проходящего по Альпам.
Если забой коров не прекратится, фермеры обещают продолжить протесты как минимум до Рождества.
Источник: Meduza
285