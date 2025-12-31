 Состояние семьи Трампа выросло на 70% за 15 месяцев | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Состояние семьи Трампа выросло на 70% за 15 месяцев

First News Media22:40 - Сегодня
Состояние семьи Трампа выросло на 70% за 15 месяцев

Состояние президента США Дональда Трампа и членов его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года.

Об этом пишет Bloomberg.

По подсчетам агентства, за последние 15 месяцев состояние семьи Трампа "выросло примерно на 70%, даже несмотря на недавнее снижение" и сейчас оценивается в районе $6,8 млрд.

За 2025 год рост состояния семьи Трампа составил порядка $282 млн, указывает Bloomberg.

Отмечается, что основными статьями прироста доходов американского лидера и его семьи стали криптовалюты, а также повышение стоимости его медиакомпании Trump Media, которой принадлежит Truth Social.

Поделиться:
255

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

Общество

Euronews: Баку устанавливает новые стандарты в сфере общественной безопасности

В мире

Нетаньяху обсудил с Трампом возможность нанесения удара по Ирану в 2026 году

Общество

По инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям вручены праздничные подарки ...

В мире

Состояние семьи Трампа выросло на 70% за 15 месяцев

В Турции обнаружено тело одного из трёх человек, пропавших после схода лавины - ОБНОВЛЕНО

11 миллионов граждан Украины выехали за границу

Нетаньяху обсудил с Трампом возможность нанесения удара по Ирану в 2026 году

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Умер известный иллюзионист Эмиль Кио

Лукашенко упал во время хоккейного матча

«Чтобы он умер»: Рождественское обращение Зеленского вызвало резкую критику и в России, и на Западе - ВИДЕО

Путин встретился с экс-президентом Казахстана Назарбаевым

Последние новости

В Кяльбаджаре впервые за 32 года организовано новогоднее торжество - ФОТО

Сегодня, 23:00

Состояние семьи Трампа выросло на 70% за 15 месяцев

Сегодня, 22:40

В Шуше по случаю Дня солидарности и Нового года организован концерт - ФОТО

Сегодня, 22:20

Euronews: Баку устанавливает новые стандарты в сфере общественной безопасности

Сегодня, 22:00

Роберто Карлос перенёс экстренную операцию на сердце

Сегодня, 21:40

В Баку спасатели вызволили пожилого мужчину, упавшего в 5-метровый в колодец - ВИДЕО

Сегодня, 21:30

В Гёйчае столкнулись два автомобиля, погиб 7-летний ребёнок, 6 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

В Турции обнаружено тело одного из трёх человек, пропавших после схода лавины - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:42

11 миллионов граждан Украины выехали за границу

Сегодня, 20:30

Поддельные запчасти снижают производительность автомобиля и наносят ущерб водителю — ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Нетаньяху обсудил с Трампом возможность нанесения удара по Ирану в 2026 году

Сегодня, 19:40

По инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям вручены праздничные подарки - ФОТО

Сегодня, 19:20

Посол Израиля поздравил азербайджанский народ на азербайджанском языке - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем

Сегодня, 18:30

Устранены последствия падения дерева из-за сильного ветра в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сегодня, 18:15

По инициативе Лейлы Алиевой в Бакинском зоопарке организовано праздничное мероприятие для детей - ФОТО

Сегодня, 17:35

Эми Карлон: США привержены укреплению партнерства с Азербайджаном - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

ГНФАР инвестировал в страны Персидского залива около $900 млн

Сегодня, 17:14

ВВП на душу населения в Азербайджане вырастет почти вдвое к 2040 году

Сегодня, 17:10

Мардан Кязимов и Назрин Наджафова впервые станут родителями - ВИДЕО

Сегодня, 16:50
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43