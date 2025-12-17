Путин: Россия освободит территории военным путем, если Украина откажется от диалога

Россия военным путем добьется освобождения территорий в ситуации, если Украина откажется от диалога по существу в ходе урегулирования конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – сказал он.

По словам Путина, цели спецоперации «будут безусловно достигнуты». При этом он подчеркнул желание Москвы избавиться от первопричины конфликта с помощью дипломатии.

Источник: Ведомости