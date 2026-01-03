Трамп: США возьмут на себя управление Венесуэлой

США готовы управлять Венесуэлой, пока не смогут обеспечить правильную смену власти в республике после захвата президента Николаса Мадуро, заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в резиденции в «Мар-а-Лаго» во Флориде.

«Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим участвовать в ситуации, когда кто-то другой вмешается и в итоге столкнется с той же проблемой», — сказал Трамп.

Удары по Венесуэле и захват Мадуро он назвал «чрезвычайной военной операцией». «Военная мощь — воздушная, наземная и морская — была использована для проведения впечатляющего наступления, и это было такое нападение, какого люди не видели со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Операция по захвату венесуэльского президента получила название «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve), уточнил на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Дэн Кейн. К вторжению привлекли 150 самолетов, военные опирались на многолетний опыт борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, в Юго-Западной Азии и Африке, добавил он. По его словам, вся операция заняла около 2 часов и 20 минут.

Руководство Венесуэлы должны подчиниться Вашингтону, заявил Трамп. «Все политические и военные деятели [Венесуэлы] должны понимать, что то, что случилось с Мадуро, может случиться и с ними», – отметил он.

Партнерство между США и Венесуэлой, по словам президента США, сделает венесуэльцев «богатыми, независимыми и безопасными». Власти США «собираются заставить очень крупные нефтяные компании... инвестировать миллиарды долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры [Венесуэлы], и начать зарабатывать деньги для страны», указал он.

Источник: РБК