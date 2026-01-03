Министр обороны Венесуэлы опубликовал видеообращение - ВИДЕО
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «венесуэльский народ подвергся самой преступной военной агрессии со стороны правительства США».
«Героический народ Венесуэлы! Солдаты Родины! Сыновья и дочери Боливара!
Боливарианские национальные вооружённые силы информируют весь мир, что ранним утром сегодня, 3 января 2026 года, народ Венесуэлы стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США.
Честь, долг и история зовут нас. Пусть крик свободной Родины раздастся в каждом уголке! Победа будет за нами, потому что нас сопровождают разум и достоинство! Мы победим!», — подчеркнул он.
Ранее Sky News Arabia сообщил, что удары США пришлись по дому министра обороны Венесуэлы и связь с ним была потеряна. Некоторые СМИ сообщали, что он убит.
