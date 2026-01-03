Трамп: Мадуро с женой схвачены и вывезены из страны - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с супругой и вывозе его из страны.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели широкомасштабный удар по Венесуэле и её лидеру, Президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности последуют», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер анонсировал в 20:00 по бакинскому времени пресс-конференцию в Мар-а-Лаго.

13:30

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

13:28

Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро не раскрывается.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в правительственных кругах Венесуэлы.

При этом отмечается, что про часть людей из ближайшего окружения Мадуро известно, что они находятся в безопасности. Об этом изданию сообщили два человека, которые поддерживали с ними связь после начала ночных атак.