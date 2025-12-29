В Баку ликвидирован склад с незаконной пиротехникой - ВИДЕО

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции и 12-го отделения полиции, в жилом массиве «Шуша» поселка Рамана был обнаружен склад, где тайно продавались пиротехнические средства.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как говорится в сообщении, в ходе операции был задержан 38-летний Н. Шукюров, организовавший продажу пиротехнических и легковоспламеняющихся веществ. У него было изъято 803 коробки шумовых и 6372 единицы световых пиротехнических изделий. В отношении задержанного составлен протокол, который направлен в суд для рассмотрения.

Также отмечается, что на прошлой неделе в ходе мероприятий по борьбе с продажей пиротехники сотрудниками Сабунчинского РУП было выявлено 25 фактов. В отношении задержанных лиц приняты соответствующие меры.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по предотвращению продажи пиротехнических средств.