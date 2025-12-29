На Абшероне неизвестные в черных масках ограбили магазин - ВИДЕО

В Абшеронском районе совершена серия краж.

Как передает 1news.az, в ночное время суток неизвестные в черных масках ограбили один из магазинов в поселке Мехдиабад. Злоумышленники похитили с объекта табачные изделия на сумму 1150 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления: ранее судимый 22-летний Роял Гахраманов и его двоюродный брат, 25-летний Айхан Гахраманлы.

В ходе других мероприятий, проведенных на территории района, были задержаны 19-летняя Ф.Амирова, 18-летняя А.Юсубова и ее ровесница Г.Абдуллаева, подозреваемые в совершении кражи из маркета в городе Хырдалан. Следствие установило, что в период с 15 по 25 декабря они неоднократно совершали мелкие кражи в данном магазине.

По фактам проводятся расследования.