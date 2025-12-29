В начале января можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды

В начале января следующего года произойдет интересное астрономическое событие - метеорный поток Квадрантиды.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), поток будет активен в период с 12 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Пик активности ожидается в ночь на 4 января, около 03:00, передает 1news.az.

В Баку метеорный дождь можно будет наблюдать в ночное время и в предрассветные часы. Самым благоприятным моментом считается время перед рассветом, когда радиант потока достигает своей высшей точки на небосводе - в этот период вероятность увидеть метеоры максимальна. Ожидается, что на пике активности частота падения может достигать 120 метеоров в час, а в условиях Баку этот показатель составит примерно 100–113 метеоров в час.

Стоит отметить, что в этом году пик активности совпадает с фазой, близкой к полнолунию, что может затруднить наблюдения. Яркий лунный свет скроет слабые метеоры, однако наиболее крупные и яркие объекты все равно будут отчетливо видны.

В отличие от большинства классических потоков, источником Квадрантид является не комета, а астероид (196256) 2003 EH₁. Этот объект совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 5,5 лет. Предполагается, что в прошлом он был активной кометой, которая со временем распалась и приобрела характеристики астероида. Ежегодно в начале января Земля проходит через шлейф пыли и каменистых обломков, оставшихся на орбите этого тела, что и вызывает небесное явление.

Метеоры входят в атмосферу Земли со скоростью около 41 км/с, оставляя за собой яркие светящиеся следы. Квадрантиды считаются одним из самых интенсивных, хотя и кратковременных метеорных потоков года.