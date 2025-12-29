В Азербайджане пройдет мониторинг по птичьему гриппу

С 12 по 16 января 2026 года на территории республики будет проведен очередной эпизоотологический мониторинг в целях предотвращения распространения птичьего гриппа.

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности, в ходе мониторинга на базе анализа рисков будет проведен осмотр диких птиц в водно-болотных угодьях, прибрежных зонах охотничьих хозяйств и национальных парков. Для выявления возбудителей заболевания будет произведен отстрел диких птиц (в диагностических целях), передает 1news.az.

Кроме того, специалисты отберут диагностические пробы у домашней птицы на предприятиях различного масштаба и в личных подсобных хозяйствах в ряде районов и городов страны. Также запланированы осмотры водоемов, парков и птицеводческих хозяйств для проведения просветительской работы по соблюдению ветеринарных норм и правил. Вся полученная эпизоотологическая информация будет собрана и проанализирована.

Все образцы, отобранные в ходе мероприятий, будут направлены на лабораторные исследования.