ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Стамбуле успешно завершились мероприятия по устранению зацепления якорной цепи танкера «Кяльбаджар» за лопасти танкера «Алатепе» из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили 1news.az в ASCO, во время операции не потребовалось вмешательство сторонних спасательных сил. Экипаж танкера «Кяльбаджар» завёл двигатель, вывел судно с мелководья и безопасно перевёл его в глубокие воды.

В результате инцидента судно не пострадало, ущерб морской среде или утечка не зафиксированы.

В настоящее время танкер «Кяльбаджар» полностью готов к эксплуатации и ожидает инструкций для следующего рейса.

14.20

В районе якорной стоянки Кючюкчекмедже у побережья Флорья (Стамбул) из-за ветреной погоды возникла внештатная ситуация: якорная цепь танкера «Кяльбаджар» зацепилась за гребной винт находившегося поблизости танкера Alatepe под турецким флагом.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO), информация о происшествии была немедленно передана в соответствующие структуры, передает 1news.az.

Согласно действующим инструкциям, на место инцидента прибыли сотрудники портовой инспекции. В настоящее время технические службы проводят необходимые работы на обоих судах; принимаются меры по безопасному высвобождению якорной цепи.

В момент происшествия танкер «Кяльбаджар» был без груза. Ситуация находится под полным контролем, угрозы безопасности экипажа нет.

Дополнительная информация о ходе спасательных работ будет предоставлена позже.

13.20

У побережья района Флорья в Стамбуле два танкера под флагами Азербайджана и Турции подали сигнал бедствия.

Сигнал бедствия был подан во время движения танкеров.

К месту происшествия были оперативно направлены силы Береговой охраны и спасательные службы.

В настоящее время специалисты выясняют причины чрезвычайной ситуации, а также состояние судов и экипажей.

О пострадавших или разливах топлива пока не сообщается.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Источник: İhlas