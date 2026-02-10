Пашинян выступил за подписание мирного договора с Азербайджаном до парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на повестке армянских властей до парламентских выборов находится подписание мирного договора с Азербайджаном.

Об этом Н. Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, отвечая на вопрос, чувствует ли он, что договор будет подписан до парламентских выборов в стране.

"У меня есть такая повестка. Давайте не будем говориться о восприятиях. В повестке было подписать в декабре, январе, октябре, апреле прошлого года, поскольку обсуждения по проекту мирного соглашения завершились в марте прошлого года. Так что продолжим работать ", - отметил он.