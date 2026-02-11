 Бритни Спирс заключила сделку на сотни миллионов - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Бритни Спирс заключила сделку на сотни миллионов - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:53 - Сегодня
Бритни Спирс заключила сделку на сотни миллионов - ВИДЕО

44-летняя американская поп-певица Бритни Спирс продала свой музыкальный каталог - в сделку вошли такие абсолютные мировые хиты, как «Baby One More Time», «Circus» и «Womanizer».

Бритни Спирс заключила крупную сделку: певица продала свой музыкальный каталог издательской компании Primary Wave - по данным TMZ, соглашение было оформлено 30 декабря, однако сумма контракта не раскрывается. Ряд СМИ сообщает, что сделка могла стоить около 200 млн долларов (340 млн манатов).

В пакет вошли главные хиты мировой поп-иконы - «Baby One More Time», «Circus», «Womanizer» и другие композиции. Представители Б.Спирс и Primary Wave новость пока не прокомментировали.

Отметим, что Primary Wave уже владеет каталогами ряда легендарных артистов, включая Принца, Боба Марли, Уитни Хьюстон и т.д. - теперь к этому списку присоединилось и музыкальное наследие одной из самых коммерчески успешных поп-исполнительниц своего поколения.

За карьеру Бритни Спирс выпустила 9 студийных альбомов - от «Baby One More Time» (1999) до «Glory» (2016). По данным Sony Music, общий тираж ее релизов приблизился к 150 миллионам копий по всему миру.

Напомним, что в начале января певица также дала понять, что не планирует возвращаться на сцену в США, при этом она не исключила выступлений в Великобритании и Австралии.

Читайте по теме:

«Я просто хочу вернуть свою жизнь»: Netflix снял скандальный фильм о Бритни Спирс – ВИДЕО

Бритни Спирс заявила в суде, что опека отца травмировала ее: «Я несчастна…»

Суд принял решение по делу опеки отца над Бритни Спирс

Поделиться:
386

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента - ФОТО

Общество

В эти дни ограничат движение в сторону Аэропортовского шоссе

Общество

МВД призывает граждан не оставаться равнодушными к бытовому насилию - ВИДЕО

Политика

Посольство США: Посещение Вэнсом Аллеи шехидов — знак уважения мужеству ...

Lifestyle

Скончался звезда сериала «Kuruluş: Osman»

Все номинанты «Оскара-2026» в одном кадре - ФОТО

Марк Энтони прокомментировал конфликт в семье Бекхэмов после скандала с «украденным» первым танцем

Бритни Спирс заключила сделку на сотни миллионов - ВИДЕО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

«Тахмине» - 33: Что осталось за кадром культовой азербайджанской драмы? - ФОТО - ВИДЕО

EMIN презентовал песню, давшую название его новому концертному туру - ВИДЕО

Звезда сериала «Səkkiz» Егяна Гусейнли: «Зрителю сегодня проще пролистать ленту в соцсетях, чем включаться в живое переживание» - ФОТО

Скандал с плагиатом: Грузинская певица исполнила хит Бриллиант Дадашевой и AISEL - ВИДЕО

Последние новости

«По 12 часов тренировок в день»: тюрьмы для похудения в Китае - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента - ФОТО

Сегодня, 12:52

Прокурор потребовал 13 лет лишения свободы для Азера Гасымлы

Сегодня, 12:48

Пезешкиан заявил о готовности Ирана к проверке его ядерной программы

Сегодня, 12:43

В эти дни ограничат движение в сторону Аэропортовского шоссе

Сегодня, 12:40

Стали известны подробности дела арестованной племянницы Ильхамы Гулиевой - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:37

Офис Вэнса заявил, что удаленная публикация о «геноциде армян» была размещена по ошибке

Сегодня, 12:27

В Баку мужчина ранил ножом курьера и похитил золото - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Скончался звезда сериала «Kuruluş: Osman»

Сегодня, 12:22

США рассматривают возможность захвата танкеров для давления на Иран

Сегодня, 12:20

Скандал на Играх-2026: призёры жалуются на поломку медалей - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила около 1103 манатов

Сегодня, 12:00

В Джалилабаде арестованы наркокурьеры с крупной партией товара

Сегодня, 11:50

МВД призывает граждан не оставаться равнодушными к бытовому насилию - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

В Зардабе задержаны организаторы незаконного оборота наркотиков

Сегодня, 11:40

Все номинанты «Оскара-2026» в одном кадре - ФОТО

Сегодня, 11:38

В Армении задержаны 5 оппозиционеров: идут обыски

Сегодня, 11:35

Посольство США: Посещение Вэнсом Аллеи шехидов — знак уважения мужеству азербайджанского народа

Сегодня, 11:28

Марк Энтони прокомментировал конфликт в семье Бекхэмов после скандала с «украденным» первым танцем

Сегодня, 11:23

Президент Азербайджана поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником

Сегодня, 11:17
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36