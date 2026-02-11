Бритни Спирс заключила сделку на сотни миллионов - ВИДЕО

44-летняя американская поп-певица Бритни Спирс продала свой музыкальный каталог - в сделку вошли такие абсолютные мировые хиты, как «Baby One More Time», «Circus» и «Womanizer».

Бритни Спирс заключила крупную сделку: певица продала свой музыкальный каталог издательской компании Primary Wave - по данным TMZ, соглашение было оформлено 30 декабря, однако сумма контракта не раскрывается. Ряд СМИ сообщает, что сделка могла стоить около 200 млн долларов (340 млн манатов).

В пакет вошли главные хиты мировой поп-иконы - «Baby One More Time», «Circus», «Womanizer» и другие композиции. Представители Б.Спирс и Primary Wave новость пока не прокомментировали.

Отметим, что Primary Wave уже владеет каталогами ряда легендарных артистов, включая Принца, Боба Марли, Уитни Хьюстон и т.д. - теперь к этому списку присоединилось и музыкальное наследие одной из самых коммерчески успешных поп-исполнительниц своего поколения.

За карьеру Бритни Спирс выпустила 9 студийных альбомов - от «Baby One More Time» (1999) до «Glory» (2016). По данным Sony Music, общий тираж ее релизов приблизился к 150 миллионам копий по всему миру.

Напомним, что в начале января певица также дала понять, что не планирует возвращаться на сцену в США, при этом она не исключила выступлений в Великобритании и Австралии.

