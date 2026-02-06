Азербайджан вручил ноту протеста России

6 февраля посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщили в МИД.

В ходе встречи азербайджанская сторона выразила решительный протест в связи с заявлением от 5 февраля первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, касающимся осуждения в Азербайджане граждан Республики Армения.

По этому поводу российской стороне была вручена официальная нота.

В МИД подчеркнули, что Затулин на протяжении долгого времени выступает против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, открыто поддерживает сепаратизм и пытается искажать судебные решения в отношении граждан Армении, признанных виновными в преступлениях против мира и человечности, а также военных преступлениях в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана. Такие заявления в МИД назвали недопустимыми.

Азербайджан призвал Россию принять меры для прекращения действий подобных Затулину, отметив, что они наносят ущерб региональной стабильности и азербайджано-российским отношениям.