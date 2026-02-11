Азербайджан и США будут сотрудничать в области искусственного интеллекта

Правительства Азербайджана и США начинают сотрудничество для ускорения экономического роста, улучшения двустороннего делового климата.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это отражено в «Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки».

В рамках документа стороны планируют расширять сотрудничество в области развития партнерств в сфере ИИ и, при необходимости, содействовать сотрудничеству в космической отрасли и инвестициям в цифровую инфраструктуру. Также будут созданы специализированные механизмы, такие как инструменты поддержки совместных НИОКР, инновационные платформы-мосты и отраслевые инициативы в области кибербезопасности. Это сотрудничество будет способствовать партнерству для развития талантов в стране и поощрять инвестиции в трансграничную и транскаспийскую цифровую связность.