ФК «Карабах» уверенно поднимается в мировом рейтинге

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" поднялся на девять позиций в мировом рейтинге.

Это отражено в списке, опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Чемпион Азербайджана занимает 60-е место с 200 очками.

Среди других представителей страны "Сабах" (96 очков) поднялся с 224-го на 211-е место, "Зиря" (63 очка) опустилась с 389-го на 418-е место, а "Араз-Нахчыван" (59 очков) - с 456-го на 468-е место.

Лидером в списке из 502 клубов является французский клуб ПСЖ (595 очков).

Источник: Report